Sur Kültür Yolu festivali sürüyor | Video

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Diyarbakır’da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali’nin ikinci gününde düzenlenen etkinliklere yine on binlerce Diyarbakırlı yoğun ilgi gösterdi. En yoğun ilgiyi pop müzik sanatçısı Oğuzhan Koç’un Dağ Kapı Meydanı’ndaki konseri görürken, konsere 50 bin kişi katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da 13 yıl aradan sonra Diyarbakır’a gelerek bir konser verdi.

Diyarbakır'da düzenlenen Sur Kültür Yolu Festivali ilk günün ardından ikinci günüyle de yine birbirinden farklı etkinliklerle sanatseverlerle buluştu. Festivalin ikinci gününde düzenlenen etkinliklere yine on binlerce kişi katıldı. Kurşunlu Cami Meydanı Sahnesi'nde gerçekleşen etkinliklere 5 bin kişi, yine aynı alanda başka bir noktada düzenlenen çocuk etkinlik alanında gerçekleşen aktivitelere ise yaklaşık 15 bin kişi katılırken, Yenikapı Caddesi üzerinde düzenlenen sokak sahneleri, sergiler ve gastronomi etkinliklerine ise 10 binden fazla kişi ilgi gösterdi. Ressam Devrim Erbil'in Sergisi'ne de ev sahipliği yapan Keçi Burcu'nda gün boyu gerçekleşen Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve açık hava sinema gösterimlerine de yine yaklaşık 14 bin kişi katıldı. Sur'da diğer noktalarda gerçekleşen etkinlikler de yine binlerce sanatseverin ilgisiyle karşılaştı.

CSO 13 YILDAN SONRA DİYARBAKIR'A GELDİ

Sur Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 yıldan sonra tekrar Diyarbakır'a gelen Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası rengarenk bir repertuarla dinleyicilerin karşısına çıktı. Konserde şef Cem'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, keman sanatçısı Cihat Aşkın'a eşlik etti. Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde yapılan CSO konserinin yanı sıra gün boyu gerçekleşen, tiyatro ve sinema gösterileri ile söyleşi ve panellere 4 bin 500 kişi katıldı. Konseri Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da izledi.

OĞUZHAN KOÇ KONSERİNİ 50 BİN KİŞİ İZLEDİ

Pop müziğin sevilen isimlerinden Oğuzhan Koç festivalin ikinci gününde Dağ Kapı Meydanı'nda sahne aldı. Diyarbakır'da halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Oğuz Koç, konseri izleyen 50 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

HERİTAGE TALKS İLE DİYARBAKIR'IN TARİHİNE IŞIK TUTULUYOR

Diyarbakır'ın kültürel, mimari ve tarihi mirasına dikkat çeken Heritage Talks etkinlikleri kültür rotası Diyarbakır'ın tarihini gözler önüne seriyor. İç Kale Açık Hava Sahnesi Heritage Talks "Diyarbakır Miras Sohbetleri" programının ilk gününde Kazı Başkanları Paneli düzenlendi. Kültürel miras alanında çeşitli arkeolog ve restoratörlerin yanında, somut olmayan kültürel miras alanından da müzik, tiyatro, resim, edebiyat ve birçok sanat dalından isimlere ev sahipliği yapacak olan HeritageTalks "Diyarbakır Miras Sohbetleri" 16 Ekim'e kadar sürecek.

DENGBEJ DİVANLARI BAŞLADI

Ali Acun, Hasan Bilici, Mehmet Yamacu ve Tahsin Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Dengbej Evi'nde dinleyicilerle buluştu. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

MEZOPOTAMYA LEZZETLERİ DİYARBAKIR MUTFAĞI'NDA..

Gastro Diyarbakır Buluşmaları kapsamında Hasan Paşa Hanı'ndaTarihi Diyarbakır lezzetleriyle kahvaltı yapılırken, ardından gerçekleşen müzik dinletisi de büyük ilgi gördü. Yenikapı Caddesi'nde düzenlenen Mezopotamya Lezzetleri Diyarbakır Mutfağı etkinliği ünlü şeflerle bilinmeyen tarifleri gün yüzüne çıkardı.

ÇINAR YAPRAKLARINA RESMEDİLEN DİYARBAKIR..

Keçeden üretip tasarlamanın gösterildiği atölyede, birbirinden ilgi çekici nesneler elde edildi. Atölye katılımı tüm meraklıları ile Dicle Üniversitesi Kültür Sanat Merkezi'nde buluştu.