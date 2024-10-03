Tekirdağ'da fabrika yangını
Tekirdağ Çerkezköy ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikada başlayan yangın, hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.
Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada devam eden alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.
Olay yerinde sağlık ekipleri olası yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi, ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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