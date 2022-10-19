TRT sunucusu Bülend Özveren son yolculuğuna uğurlandı | Video

TRT'de uzun yıllar çalışan ve 1975-2012'de Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu üstlenen, "Ben Bilirim", "Banko" ve "Joker" adlı yarışma programları ile hafızalara kazınan Bülend Özveren, Başakşehir Saadet Çarmıklı Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.