Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video

Burdur’un Bucak ilçesinde polislerin “Dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücü başka bir uygulama noktasında 2’si polis 4 kişiye çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alınırken olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.