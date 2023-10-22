Video Yaşam Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video

Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video

22.10.2023 | 10:59

Burdur’un Bucak ilçesinde polislerin “Dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücü başka bir uygulama noktasında 2’si polis 4 kişiye çarparak kaçtı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alınırken olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

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Olay saat 22.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bekçilerin durumundan şüphelendiği Yurus Emre K.(19) idaresindeki 34 EZT 656 plakalı hafif ticari otomobil bekçilerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bekçilerin plakayı bildirmesi üzerine Türkerler Caddesinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri aracı durdurmaya çalıştığı esnada 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya çalışırken 2 polis memuruna ve 2 vatandaşa çarpıp bölgeden kaçmıştı. Aracın çarptığı polis ve vatandaşlar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı polis memurları Hasan D. ve Ali Osman S. ve vatandaşlar Mustafa E. ve Mevlüt K. isimli üniversite öğrencisi ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 kişiye çarparak kaçan Yurus Emre K. yapılan çalışmalar sonucunda Karaseki mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine getirilen Yurus Emre K. sağlık kontrollerinin ardından güvenlik çemberi içerisinde ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken durumu diğerlerine göre daha ağır olan polis memuru Ali Osman S. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Olay anının görüntüleri çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde ilk başta virajı dönen aracın uygulama yapan polis ve vatandaşların arasına daldığı daha sonra bir vatandaşa daha çarpıp bir polis memurunu da altında sürükleyerek üzerinden geçtiği görülüyor.

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