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OTOMATİK OYNAT
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Yamaçtan kopan dev kayalar evin bahçesine düştü | Video 12.04.2022 | 12:41
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Kumar masasında yakalandılar... 12 bin lira ceza kesildi! | Video 12.04.2022 | 12:33
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! | Video 12.04.2022 | 11:31
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Bacakları ve kuyruğu kesilen kedi için polis harekete geçti | Video 12.04.2022 | 11:18
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Tır'daki 79 kilo esrara 'kahve' kamuflajı | Video 12.04.2022 | 10:46
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Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video 12.04.2022 | 10:29
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Esenyurt meydanı'nda yumruk yumruğa kavga | Video 12.04.2022 | 10:29
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Ev arkadaşlarını öldürüp hastaneye attılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2022 | 10:18
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Şişli’de gasp girişimi kamerada | Video 12.04.2022 | 09:14
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Ataşehir’de buğday yüklü nakliye kamyonu alevlere teslim oldu | Video 12.04.2022 | 09:31
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Düğün çorbası nasıl yapılır? | Videolu | Pratik hızlı düğün çorbası yapımı 12.04.2022 | 10:03
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2022 Salı atv izle! | Video 12.04.2022 | 09:52
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Sabah 9 akşam 6 mesaili dolandırıcılık! | Video 12.04.2022 | 09:36
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kamerada 12.04.2022 | 08:43
Artvin’in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları köy evinin bahçesine düştü, tarım arazileri zarar gördü.