Başkan Erdoğan ve Trump'tan ilk açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'a geldi. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan'ı ABD Başkanı Trump ve eşi karşıladı. Ve artık gözler Beyaz Saray’daki Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine çevrildi. Beyaz Saray'da önce baş başa, sonra da heyetler arası görüşmede bir araya gelecek iki liderin ajandasında birçok önemli dosya bulunuyor.