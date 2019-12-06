Yunanistan, Libya büyükelçisini sınır dışı etti!
Yunanistan Libya'ya tehditlerinin ardından somut adımı da attı. Libya'nın Atina büyükelçisi "persona non grata" (istenmeyen adam) ilan edildi ve sınır dışı edilecek. Büyükelçiye ülkeyi terk etmek için 72 saat süre tanındı.
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