Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi... Locadan izleyenler 50 bin Euro ödedi!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'te "It's My Party" turnesi kapsamında konser verdi. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, vereceği konser için Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. 90 kişilik özel ekibiyle birlikte 2 uçakla gelen Lopez, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde konser vereceği mekana geldi.



Konserin biletleri dün tükenirken, Jennifer Lopez'i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro ödedi.

Özel misafir için loca ayrıldı



Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Jennifer Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu. Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdi.



Otel JLO hayranlarıyla doldu

Konsere davetlilere üzerinde Jennifer Lopez yazılı bileklik hediye edildi. Oldukça heyecanlı davetlilerin kimini yerli, kimini ise yabancı hayranlar oluşturdu.