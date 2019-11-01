Polis, trafikte kanunsuz çakar ve siren kullanmaya devam edenleri böyle yakaladı! (1 Kasım 2019 Cuma)

Polis ekipleri trafikte kanunsuz olarak kullandıkları çakar ve sirenlerle vatandaşları bezdiren trafik magandalarına göz açtırmıyor. 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) gününden itibaren kanunsuz çakar ve siren kullananlar ise polis ekiplerinin yaptığı uygulama ve kontroller ile tek tek tespit edilerek gerekli cezai işlemler gerçekleştiriliyor.