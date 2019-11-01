Web TV Haber Polis, trafikte kanunsuz çakar ve siren kullanmaya devam edenleri böyle yakaladı! (1 Kasım 2019 Cuma)

Polis, trafikte kanunsuz çakar ve siren kullanmaya devam edenleri böyle yakaladı! (1 Kasım 2019 Cuma)

01.11.2019 | 09:25

Polis ekipleri trafikte kanunsuz olarak kullandıkları çakar ve sirenlerle vatandaşları bezdiren trafik magandalarına göz açtırmıyor. 1 Kasım 2019 Cuma (bugün) gününden itibaren kanunsuz çakar ve siren kullananlar ise polis ekiplerinin yaptığı uygulama ve kontroller ile tek tek tespit edilerek gerekli cezai işlemler gerçekleştiriliyor.

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