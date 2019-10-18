Yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar Nuri Pakdil Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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