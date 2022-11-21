Sayısal Loto sonuçları SORGULA: Milli Piyango Online ile 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen Sayısal Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için ilan edilecek. 53 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler şanslı numaralarla Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi yapmak isteyerek 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
21 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, www.millipiyangonline.com internet sitesi üzerinden ya da MPİ bayilerine gidilerek oynanabilmektedir.