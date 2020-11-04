SON DAKİKA HABERİ: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği haftanın üçüncü günü itibariyle en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar gelmeye devam ederken altın alış ve satış fiyatlarını merak edenler ilk olarak kuyumcuların yolunu tutuyor. Son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altının gram fiyatı 516 TL'den güne başladı. Buna göre; 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın üçüncü gününde güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, Kapalıçarşı'nın açılmasıyla birlikte yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, canlı ve güncel rakamları takip edebilir, 4 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.