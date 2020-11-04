SON DAKİKA HABERİ: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

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HABERİ: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı ! 4 Kasım 2020 Bugün , tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Ülkemizde yatırım ve birikim alanında döviz kurlarından daha çok tercih edilen altının gram fiyatı bugüne %0.42'lik değişimle 516 TL’den işleme başladı. Hafta başından bu yana inişli çıkış grafiği gözlemlenen altın alış satış fiyatlarının Kasım ayı sonu itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Peki 4 Kasım 2020 Bugün , tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 4.11.2020 07:35 Son Güncelleme: 4.11.2020 07:35 ABONE OL
Son dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği haftanın üçüncü günü itibariyle en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar gelmeye devam ederken altın alış ve satış fiyatlarını merak edenler ilk olarak kuyumcuların yolunu tutuyor. Son günlerde ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen altının gram fiyatı 516 TL'den güne başladı. Buna göre; 4 Kasım 2020 Bugün , tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 4 KASIM 2020 TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Haftanın üçüncü gününde güncel ve canlı altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilikleri, Kapalıçarşı'nın açılmasıyla birlikte yakından takip edilecek. Sabah saatlerinden itibaren sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizde, canlı ve güncel rakamları takip edebilir, 4 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

Son dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465,46

SATIŞ: 483,46

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.425,50

SATIŞ: 3.471,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.663,20

SATIŞ: 1.679,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Son dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.398,00

SATIŞ: 3.450,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.280,52

SATIŞ: 3.343,93

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 835,50

SATIŞ: 848,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 516,03

SATIŞ: 516,14

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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SON DAKİKA HABERİ: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! 4 Kasım 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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