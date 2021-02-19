Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşte: 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Son Dakika Haberi: düşüşte: 19 Şubat 'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Haftanın son işlem gününde canlı ve haftalık grafikler yatırımcılar için ilgi odağı oluyor. Serbest piyasalarda bu haftanın son gününe başlarken altın fiyatları son dakika hareketlilikleri de yakından takip ediliyor. 'dan gelen son altın fiyatı rakamlarına göre, altın fiyatı önceki gün adeta dip noktayı gördü ve 400 TL'nin altına geriledi. Öte yandan, ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları için de gerileme söz konusu. 19 Şubat tarihli çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?. Bugüne ait güncel ve canlı altın fiyatları ve canlı grafiklerin takibi fiyatları sayfasında!

Giriş Tarihi: 19.2.2021 09:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşte: 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, hem banka alış satış fiyatlarına göre hem de Kapalıçarşı piyasaına göre takip ediliyor. Haftanın son işlem gününün başlamasıyla birlikte, fiyatlar yeniden araştırılmaya başlandı. Gram altının fiyatı, aşağı yönlü hareketine devam ederek önceki gün 400 TL'nin altını gördü! Coronavirüs salgını sürecinde güvenli liman alımları sonrası altın fiyatları 2020 senesinde zirveyi gördü. Bu yıl başından bugüne aşağı yönlü grafiğini devam ettiren gram ve fiyatı bugün de aynı seyrine devam ediyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2021

19 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.675,00
  • Satış: 2.732,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.652,00
  • Satış: 2.692,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 399,59
  • Satış: 399,68

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.305,00
  • Satış: 1.354,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 652,00
  • Satış: 673,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.557,04
  • Satış: 2.607,77

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 361,95
  • Satış: 389,95

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşte: 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA