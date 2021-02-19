Son Dakika Haberi: Altın fiyatları düşüşte: 19 Şubat Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, hem banka alış satış fiyatlarına göre hem de Kapalıçarşı piyasaına göre takip ediliyor. Haftanın son işlem gününün başlamasıyla birlikte, fiyatlar yeniden araştırılmaya başlandı. Gram altının fiyatı, aşağı yönlü hareketine devam ederek önceki gün 400 TL'nin altını gördü! Coronavirüs salgını sürecinde güvenli liman alımları sonrası altın fiyatları 2020 senesinde zirveyi gördü. Bu yıl başından bugüne aşağı yönlü grafiğini devam ettiren gram ve çeyrek altın fiyatı bugün de aynı seyrine devam ediyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı güncel rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat ayının sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ile beraber satın almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 18 ŞUBAT 2021

19 Şubat 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;