Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Başkent Ankara'da ise seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ankara seçim sonuçları 2024, YSK seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından belli olacak. Öte yandan başkentte AK Parti'nin adayı, Turgut Altınok olurken, CHP'nin adayı ise Mansur Yavaş oldu. Ankara seçimi kim kazandı sorusuyla birlikte Ankara yerel seçim sonuçları 31 Mart akşamı sabah.com.tr'de olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 - ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI

31 Mart 2024 Pazar günü Ankara seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak.

İşte Ankara seçim sonucu 2024 takip ekranı