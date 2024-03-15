Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:48
2024 Yerel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü başlayacak olan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından ise yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Öte yandan, Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylığında, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı ise Cengiz Topel Yıldırım oldu. YSK seçim yasakları kaldırıldıktan hemen sonra, Ankara seçim sonuçları ile birlikte Ankara seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak. YSK ile Ankara seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de olacak.