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Haberler Fotohaber Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı
Giriş Tarihi: 15.03.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 14:48

Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

2024 Yerel Seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitmeye hazırlanıyor. 31 Mart Pazar günü başlayacak olan oy kullanma işlemi 17.00'a kadar sürecek. Sandıkların kapanmasının ardından ise yerel seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Öte yandan, Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylığında, AK Parti'nin adayı Turgut Altınok, CHP'nin adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin adayı ise Cengiz Topel Yıldırım oldu. YSK seçim yasakları kaldırıldıktan hemen sonra, Ankara seçim sonuçları ile birlikte Ankara seçimi kim kazandı sorusunun cevabı belli olacak. YSK ile Ankara seçim sonuçları 2024 takip ekranı sabah.com.tr'de olacak.

Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Başkent Ankara'da ise seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Ankara seçim sonuçları 2024, YSK seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından belli olacak. Öte yandan başkentte AK Parti'nin adayı, Turgut Altınok olurken, CHP'nin adayı ise Mansur Yavaş oldu. Ankara seçimi kim kazandı sorusuyla birlikte Ankara yerel seçim sonuçları 31 Mart akşamı sabah.com.tr'de olacak.

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 - ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI

31 Mart 2024 Pazar günü Ankara seçim sonuçları anbean sabah.com.tr'de olacak.

İşte Ankara seçim sonucu 2024 takip ekranı

Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları linkine tıklayarak canlı ve anlık olarak adayların oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

08:30'da başlayıp 17:00'da sona erecek oy verme işleminin hemen ardından gözler YSK'ya çevrilecek. Seçim yasakları kaldırıldıktan sonra seçim sonuçları ile adayların ve partilerin oy oranları sabah.com.tr'de olacak.

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Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara seçim sonuçlarını takip etmek için tıklayınız!

SEÇİM SONUÇLARI İLÇE İLÇE TAKİP ET

Aşağıdaki linklere tıklayarak ilçe ilçe Ankara seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

Ankara - Akyurt seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Altındağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Ayaş seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Bala seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Beypazarı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çamlıdere seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çankaya seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Çubuk seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Elmadağ seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Etimesgut seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Evren seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Gölbaşı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Güdül seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Haymana seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kahramankazan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kalecik seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Keçiören seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Kızılcahamam seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Mamak seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Nallıhan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Polatlı seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Pursaklar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Şereflikoçhisar seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Sincan seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara - Yenimahalle seçim sonuçları için tıklayınız!

Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Murat Kurum, CHP Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Zafer Partisi Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi Birol Aydın, Yeniden Refah Partisi Mehmet Altınöz, Vatan Partisi İbrahim Okan Özkan ve DEM Parti ise Meral Danış Beştaş ismi ile oy pusulasında yer alacaklar.

OY PUSULASI SIRALAMASI NASIL OLACAK?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 1, CHP 18, DEM Parti 9, MHP 31, İYİ Parti 2, Saadet Partisi 34'üncü sırada yer alacak.

Ankara Seçim Sonuçları! YSK Ankara yerel seçim sonuçları 2024 takip ekranı

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi uyarınca süreç devam ediyor.

Takvime göre, seçmen kağıtlarının dökümüne 29 Şubat 2024 tarihinde başlanacak ve dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını E-DEVLET ekranından öğrenebilecek.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy kullanabilecek.

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