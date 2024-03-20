Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
19:09
Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında
ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 153. bölümü için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz bölümde zehir içen Holafira nasıl kurtuldu, Alaeddin ve Gonca aşkında engeller aşılacak mı, Osman Bey İmren Tegin'in planlarını bozabilecek mi? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 153.bölüm yeni bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle