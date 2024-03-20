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Haberler Fotohaber Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında
Giriş Tarihi: 20.03.2024 19:08 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 19:09

Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

ATV'nin reyting rekortmeni, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ayna tutan dizisi Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle sevenleriyle buluştu. Dizi için "Kuruluş Osman canlı izle" araştırmaları başladı. Başrollerinde başarılı oyuncular Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer'in yer aldığı dizinin 153. bölümü için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz bölümde zehir içen Holafira nasıl kurtuldu, Alaeddin ve Gonca aşkında engeller aşılacak mı, Osman Bey İmren Tegin'in planlarını bozabilecek mi? İşte merakla beklenen Kuruluş Osman 153.bölüm yeni bölüm ATV ile yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

Birçok başarılı oyuncusu ve ustalıkla işlenmiş senaryosuyla izleyicilerin her hafta ekranlara kitlendiği dizinin yeni bölümünde Orhan ve Holafira aşkında sevdasının büyüklüğünü ispat edecektir. İmren Tegin, Frenkleri beklemekte ve Osman Bey'e karşı nasıl bir hamle planlamaktadır. İşte Kuruluş Osman 153. bölüm ATV yeni bölüm canlı izle

Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

KURULUŞ OSMAN ATV İLE CANLI İZLE

Kuruluş Osman 153. bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE EKRANI

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Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

KURULUŞ OSMAN 153. BÖLÜM ÖZETİ

"Hükmünüz neyse boyun eğeceksiniz!"

OSMAN BEY VE AHALİSİ OBADA!

Bahar nice zaferlerin müjdesi olacaktır. Ramazan ve Nevruz aynı vakte denk gelmiştir. Osman Bey de Ramazan'ı ahalisiyle birlikte obada geçirmeye karar verir. Obada Osman Bey'leri neler beklemektedir?

Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

HOLOFİRA NASIL ÖLÜMDEN DÖNDÜ?

Bala Hatun, Holofira'nın yanındadır, Orhan ve Holofira'nın sevdasının büyüklüğüne vurguda bulunur. Zehirle idam edilen Holofira nasıl yaşamaktadır? Holofira ve Orhan arasında olanlar nereye varacaktır?

Kuruluş Osman 153. bölüm canlı izle ekranı: Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle ATV ekranında yayında

ALAEDDİN VE GONCA ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Alaeddin ve Gonca birlikte at sürerler. Gonca ve Alaeddin, aralarındaki engelleri aşabilecek midir?

OSMAN BEY'İN YENİ OYUNU

Osman Bey, Katalan birliğini tuzağa düşürür. Ordu sayısını ve güzergahlarını öğrenmek ister. Osman Bey'in planı nedir? Katalan'lar üzerinden nasıl bir oyun kuracaktır?

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