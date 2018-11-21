Rüyada çekirge görmek ne anlama gelir?

Çekirge rüyada açık seçik olarak paradır. Pişmiş çekirge yediğini gören, yediği kadar altın ve gümüş paraya kavuşur. Çekirgeleri bir bir yakalayıp bir kaba koyduğunu gören kısa yoldan zengin olur. Çekirge alıp sattığını gören kuyumcu olur.

Ayrıca çekirge azaptır. Bir yerde çekirgenin çıktığını ve eza cefa ederek gökte uçtuğunu görmek, o yeri istila edecek kötü bir orduya veya zararlı bir yağmurun yağmasına işaret eder.

Rüyada çekirgenin geldiğini görmek, Allah'ın azabının geleceğine bir uyarıdır. Kara ve ekinde görülen çekirgeler helak olmaya, güçsüzlüğe ve işsizliğe işaret eder. Üzerine altın çekirge yağdığını gören insana zayi olan malının bedelini Allah öder ve eğer üzüntü ve kederi varsa, bundan kurtulur.

Görülen çekirgeler yerle gök arasında çok fazlaysa, bu rüya azaptır; ancak insanlar onları toparlar veya yerlerse, bu çekirgeler rızkın bolluğuna işaret eder.