Rüyada eşek görmek ne anlama gelir?

İnsanın bahtı ve şansıdır. Pratik hayatta " şans, kader, kısmet" dediğimiz şeyleri rüyada eşek temsil eder. Onda görülen eksiklik ve fazlalıklar insanın tahliline aittir. Rüyasında kendisine ait bir eşeğe bindiğini görene bütün kapılar açılır.

Eşeğin ölmesi, satılması, kaybedilmesi, dara düşmek olarak tabir olunur. Eşeği ile konuştuğunu gören malını hayrını görür.

Gökten eşek indiğini görmek: Mal ve paraya işaret eder.

Eşek sütü içmek: Hafif bir hastalığa yakalanmaya veya hastalıktan kurtulmaya işarettir.