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Rüyada kanun görmek ne anlama gelir?
Rüyada kanun görmek ne anlama gelir? Devamı
Kanun ile ilgili bir rüya görenin, davranışlarında bir adaletsizliğin söz konusu olduğuna işarettir. Özellikle rüya görenin yakınlarına karşı daha fazla anlayış göstermesi gerektiği anlamı çıkar.
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HABERLER kanun ile ilgili tüm haberlere, sabah.com.tr’ye eklenen son dakika haber ve gelişmelerine 7/24 bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Toplam 55 kanun haberi sayfamızda bulunuyor.
Bu fırsatı değerlendirin 22.08.2018 Ankara Başkent
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KDV Kanunu TBMM'de kabul edildi 30.03.2018 Gündem
KDV Kanunu TBMM'de kabul edildi
Asırlık çınar'ın kanun aşkı 12.03.2018 Karadeniz - Doğu Anadolu
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O kurum için yasa tamam 02.11.2017 Yaşam
O kurum için yasa tamam
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16 Nisan referandum sonucunun ardından ilk değişiklik! Adı değişecek 18.04.2017 Aktüel
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Adalet Bakanlığı uyum yasaları için çalışmalarına başladı 17.04.2017 Aktüel
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