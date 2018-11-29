Rüyada kanun görmek ne anlama gelir?

Kanun ile ilgili bir rüya görenin, davranışlarında bir adaletsizliğin söz konusu olduğuna işarettir. Özellikle rüya görenin yakınlarına karşı daha fazla anlayış göstermesi gerektiği anlamı çıkar. İLGİLİ SON HABER Bu fırsatı değerlendirin ANKARA Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, vergi borcu bulunan vatandaşları uyardı. Karayılan, '7143 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş vergi borcu olan ve dava safhasında vergi borcu bulunan veya Kanun'da tanımlanan kapsam içinde diğer tür borçları bulunan mükellefler için son başvuru tarihi 27...