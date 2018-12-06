Rüyada meşe ağacı görmek ne anlama gelir?

Hayırlı ve uzun bir ömre işaret eder.

Meşelik görmek: Sözü değersiz, sohbeti basit bir kişiyle yapılacak olan dostluğa işarettir.

Meşe palamudu görmek: Kadın ve erkek için mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı ve bunun sonucu hayırlı bir erkek evlat sahibi olmak demektir.

Meşe ağacı görmek veya gölgesinde oturup dinlenmek: Genç bir erkeğin başarabilmesi için bütün kuvvetiyle çalışacağına; yaşlı ise, yakın bir arkadaşından yardım isteğine; dul bir kadın için kendisinden çok yaşlı birisiyle evlenmesine; evli ise, güç bir işte başarı elde edeceğine işarettir.