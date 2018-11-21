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Rüyada şeker görmek ne anlama gelir?
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Zorluklarla elde edilecek rızka işarettir. Bazen de şeker hapislikten kurtulmaya, hastalıklardan şifa bulmaya, hamile kadın için sıkıntıdan sonra rahat ve ferahlığa, bazen de ilim, Kur'an ve zanaatla meşgul olmaya işarettir. Bir tane şeker çocukla yorumlanabilirken, çok şeker de dedikoduyla yorumlanır.

Şeker satın almak, bütün keder ve sıkıntılardan kurtulmak, aile üzerindeki her türlü kara bulutların kalkması olarak yorumlanır. Şekerle şerbet yaptığını görmek ise, toplum yararına iyi şeyler yapıp onların iyiliği için çalışan bir kişiye işaret eder.

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