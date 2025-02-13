Video Dünya ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığı’nı hedefe koydu: "Derhal kapatılmasını istiyorum" | Video
ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığı’nı hedefe koydu:

ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığı’nı hedefe koydu: "Derhal kapatılmasını istiyorum" | Video

13.02.2025 | 08:25

ABD Başkanı Donald Trump, eğitim başarı sıralamasında dünyada 40., ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1. olduklarını belirterek, "Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" dedi. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" diye konuştu.

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Resmi olarak görevi devralmasının ardından federal hükümet kurumlarının yaptığı kamu harcamalarını kısmaya yönelik birçok tedbir alan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Eğitim Bakanlığı'nı hedefe koydu. Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılması gerektiğini söyledi.

"Eğitim Bakanlığı'nın ne kadar sürede kapatılmasını istiyorsunuz?" sorusuna "Derhal kapatılmasını istiyorum" yanıtını veren Trump, "Bakın, Eğitim Bakanlığı'nda büyük usulsüzlük yapılıyor" şeklinde konuştu. Kurumun verimliliğini sorgulayan Trump, "Dünyadaki en iyi 40 ülkeyi sıraladılar. Biz 40. sıradayız. Fakat bir bölümde bir numarayız: Öğrenci başına maliyet" ifadelerini kullandı. ABD'nin öğrenci başına yaptığı harcamanın dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla olduğunu savunan Trump, "Fakat 40. sıradayız. 38 ile 40 arasındaydık. En son baktığımda 38'di. Ve iki gün önce yeni listeye baktım. 40. sıradaydı. Yani 40. sıradayız" dedi.

"BİR ŞEYLER YANLIŞ"
ABD'yi eğitim konusunda diğer ülkelerle kıyaslayan Trump, "Norveç, Danimarka, İsveç. Bunu söylemekten nefret ediyorum ama Çin, ne kadar büyük olursa olsun, ilk beşte yer alıyor ve o bizim birincil rakibimiz" ifadelerini kullandı. Buna rağmen ABD'nin 40. sırada olduğunu vurgulayan Trump, "Yani 40. sıradaysak, bu gerçekten bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelir, değil mi? diye sordu.

"ÇİFTÇİLERİN ÇOCUKLARINI UMURSAMIYORLAR"
Başkentteki bürokratların eğitimde fırsat eşitliğini "umursamadığını" iddia eden Trump, "Yani Washington DC'deki insanların çoğu kırsaldaki çocukları umursamıyor. Çiftlikleri, çiftçilerin kızlarını ve oğullarını umursamıyorlar" ifadelerini kullandı. Washington DC'de "devasa bir bürokrasi" ve her yerde Eğitim Bakanlığı binaları olduğunu söyleyen Trump, "Bu arada, kimse işe gelmiyor. Çünkü hepsi evden çalışıyor, biliyorsunuz, 'evden çalışıyorlar'. Ve birçoğunun ikinci işleri var" dedi. Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başında bulunan Elon Musk'ın ilgilendiği bir diğer konunun da bu olduğunu ifade eden Trump, "Bu insanlardan kaçı evde çalışarak para alıyor ama çalışmıyor? Çünkü ikinci işleri ve hatta üçüncü işleri var. Birçoğunu göreceksiniz ve bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" diye konuştu.

MUSK'A TALİMAT VERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Musk'a çok yakında Eğitim Bakanlığı'nı araştırma talimatı vereceğini söylemişti. Trump, olası usulsüzlüklere işaret ederek "O da aynı şeyi bulacak. Sonra ben de orduya gideceğim. Orduyu kontrol edelim. Milyarlarca, yüz milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ve suiistimal bulacağız. Ama kampanyamı bunun üzerine kurdum" şeklinde konuşmuştu.

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