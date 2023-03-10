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ABD Savunma Bakanı Austin:

ABD Savunma Bakanı Austin: "Yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten özellikle rahatsızız" | Video

10.03.2023 | 08:38

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten rahatsız olduğunu dile getirerek, tehlikeli durumları tetikleyebilecek her türlü eyleme kesin olarak karşı çıktıklarını söyledi.

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nda bir araya geldi. Bakanlar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede İran'a odaklanıldığı belirtilirken, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının toplantıya gölge düşürdüğü ifade edildi.

Basın toplantısında İsrail-Filistin arasında son günlerde artan gerilime dikkat çeken Austin, Batı Şeria'daki gerilimi azaltmak için adım atılmasını istedi. Austin, "ABD, yerleşim yerlerinin genişletilmesi ve kışkırtıcı söylemler dahil olmak üzere daha fazla tehlikeli durumları tetikleyebilecek her türlü eyleme kesin olarak karşı çıkıyor. Yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetten özellikle rahatsızız" dedi.

Gallant ise, İsrail'in İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi ve İsrail'in "her türlü eyleme hazırlıklı olması" gerektiği yönünde uzun süredir devam eden tutumunu yineledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla basına konuşan üst düzey bir ABD'li savunma yetkilisi, İsrail'in Batı Şeria ile meşgul olmasının şu anda stratejik tehdidin ne olduğuna, İran'ın tehlikeli nükleer ilerlemelerine ve devam eden bölgesel ve küresel saldırganlığına odaklanılması konusundaki dikkati azalttığını aktardı.

AUSTİN'DEN NETANYAHU'YA ŞİDDETİ AZALTMAK İÇİN ACİL ADIM ÇAĞRISI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de havaalanında bir saatten fazla bir görüşme gerçekleştiren Austin'in Netanyahu'ya "şiddeti azaltmak ve adil ve kalıcı bir barış için çalışmak için acil adımlar" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Austin'in İsrail Savunma Bakanlığı'nın bulunduğu Tel Aviv'de Gallant ile bir araya gelmesi ve bir gece İsrail'de kalması planlanıyordu fakat ülkede devam eden protestolar nedeniyle ziyaret planı değiştirildi. Öte yandan, İsrail ve Filistin arasındaki şiddet olaylarında yılbaşından bu yana 70'ten fazla Filistinli ve 13 İsrailli hayatını kaybetti.

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