Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20 Kajiki Tayfunu, etkili olduğu Vietnam’da 7, Tayland’da ise 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vietnam’da elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Vietnam'da 25 Ağustos'ta karaya çıkan Kajiki Tayfunu ülkede hayatı felç etti. yetkililer, Kajiki Tayfunu nedeniyle Vietnam'da hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıklarken Tayland'da da 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Tayfun nedeniyle Vietnam halkına şiddetli yağışın artabileceği uyarısı yapldı. Pazartesi gününden bu yana şiddetli yağışın vurduğu ülkede sel ve toprak kayması sonucu 10 bin ev ofisin yanı sıra 86 hektardan fazla pirinç tarlası su altında kaldı. Başkent Hanoi sokakları da sular altında kalırken şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu çoğu Ha Tinh ve Nghe An eyaletlerinde olmak üzere 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın ülkenin kuzeyindeki eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini açıklayarak, "Şiddetli sel ve toprak kaymaları yaşanabilir. Bölge halkının gerekli önlemleri alması gerekiyor" denildi.

TAYLAND'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tayland'da 8 eyalette şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması meydana geldi. Taylandlı yetkililer, 180 ailenin şiddetli selden etkilendiğini açıklarken ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.