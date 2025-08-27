Video Dünya Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video

Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video

27.08.2025 | 12:20

Kajiki Tayfunu, etkili olduğu Vietnam’da 7, Tayland’da ise 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Vietnam’da elektrik direklerinin devrilmesi sonucu 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Vietnam'da 25 Ağustos'ta karaya çıkan Kajiki Tayfunu ülkede hayatı felç etti. yetkililer, Kajiki Tayfunu nedeniyle Vietnam'da hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiğini açıklarken Tayland'da da 1 kişinin öldüğünü bildirdi. Tayfun nedeniyle Vietnam halkına şiddetli yağışın artabileceği uyarısı yapldı. Pazartesi gününden bu yana şiddetli yağışın vurduğu ülkede sel ve toprak kayması sonucu 10 bin ev ofisin yanı sıra 86 hektardan fazla pirinç tarlası su altında kaldı. Başkent Hanoi sokakları da sular altında kalırken şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik direklerinin devrilmesi sonucu çoğu Ha Tinh ve Nghe An eyaletlerinde olmak üzere 1.6 milyon kişi elektriksiz kaldı.

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli yağışın ülkenin kuzeyindeki eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini açıklayarak, "Şiddetli sel ve toprak kaymaları yaşanabilir. Bölge halkının gerekli önlemleri alması gerekiyor" denildi.

TAYLAND'DA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Tayland'da 8 eyalette şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kayması meydana geldi. Taylandlı yetkililer, 180 ailenin şiddetli selden etkilendiğini açıklarken ülkede 1 kişi hayatını kaybetti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 03:34
İsrail, 200 ailenin kaldığı El-Menasra kampını vurdu | Video 21.08.2025 | 15:13
Japonya’daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 00:33
Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 21.08.2025 | 11:20
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 01:03
İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: 4 yaralı | Video 21.08.2025 | 08:51
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 05:03
DİKKAT! RAHATSIZ EDİCİ GÖRÜNTÜLER! Fransız yayıncı, canlı yayın maratonu sırasında öldü | Video 20.08.2025 | 09:37
Beyaz Saray: Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti | Video 06:06
Beyaz Saray: "Putin, Zelenskiy ile görüşmeyi kabul etti" | Video 20.08.2025 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY