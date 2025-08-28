Video Dünya Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video

Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video

28.08.2025 | 14:47

Şiddetli muson yağışlarının etkili olduğu Hindistan'da Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde bulunan barajlardaki fazla suyu boşaltma kararı alması nedeniyle Pakistan'ın Pencap eyaleti genelinde sel meydana geldi. Pakistanlı yetkililer, yüzlerce köyün etkilendiği olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'da şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlardaki bilanço artmaya devam ederken, ülkenin Pencap eyaletinde daha önce benzeri görülmemiş bir sel felaketi yaşandı. Şiddetli muson yağışlarının etkili olduğu Hindistan'ın da Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerindeki barajlarda bulunan fazla suyu boşaltma kararı almasıyla Pakistan'ın Pencab eyaleti genelinde sel meydana geldi. Yüzlerce köy sular altında kalırken, milyonlarca dönüm tarlalardaki tarım ürünleri de selden zarar gördü. Yetkililer, olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin kaybolduğunu aktarırken, 600 binden fazla kişinin de tahliye edildiğini belirtti.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Eyalet yetkilileri, Hindistan'dan yapılan uyarı sonrasında söz konusu nehirlerin yakında yaşayan yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiğini aktardı. Yerel kaynaklar, yürütülen tahliye çalışmalarında teknelerin köyden köye dolaşarak bölge sakinlerini ve çiftlik hayvanlarını güvenli bölgelere sevk ettiğini, bu şekilde sellerde mahsur kalan 32 binden fazla kişinin kurtarıldığını aktardı.

PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF AFET BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencab'da selden etkilenen bölgeleri havadan gözlemleyerek durum değerlendirmesinde bulundu ve yardım çalışmalarını yönetti. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) Başkanı Korgeneral Inam Haider Malik de bu sırada Başbakan Şerif'e afete ilişkin detaylı bir bilgilendirme sundu. Şahbaz incelemeleri sonrasında bütün gerekli önemlerin alınması ve afetzedelerin canları ile mallarının güven altına alınması ile gerekli yerlerde yardım çalışmalarının yoğunlaştırılmasına yönelik talimatlar verdi.

HAZİRAN AYINDAN BU YANA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 822'YE YÜKSELDİ
Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, son verilerle birlikte muson yağışlarının neden olduğu afetler sonucunda Haziran ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 822'ye, yaralananların bin 88'ye yükseldiği, 7 bin 465 hanenin ise hasar gördüğü belirtildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pakistan’da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 03:20
Pakistan'da yüzlerce köyde sel: 22 kişi öldü, 600 bin kişi tahliye edildi | Video 28.08.2025 | 14:47
Rusya’nın Kiev’e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 02:39
Rusya'nın Kiev'e saldırısında AB binasının yakınına 2 füze isabet etti | Video 28.08.2025 | 15:12
Tayland’da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5’e yükseldi | Video 00:35
Tayland'da Kajiki Tayfunu nedeniyle can kaybı 5'e yükseldi | Video 28.08.2025 | 12:48
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 04:43
Arjantin Devlet Başkanı Milei’nin konvoyuna taşlı saldırı | Video 28.08.2025 | 08:56
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 03:26
ABD haricindeki BM Güvenlik Konseyi üyelerinden Gazze’de kıtlığın derhal durdurulması çağrısı | Video 28.08.2025 | 08:56
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 02:02
Kajiki Tayfunu’nda can kaybı 8’ye yükseldi | Video 27.08.2025 | 12:20
Hindistan’da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 02:09
Hindistan'da toprak kayması: en az 30 ölü | Video 27.08.2025 | 11:54
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 00:28
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı | Video 27.08.2025 | 08:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 04:54
İsrail’de hükümet karşıtı protestolar sürüyor! Yüzbinlerce kişi ateşkes çağrısında bulundu | Video 27.08.2025 | 08:54
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 03:26
SpaceX, Starship roketinin 10’uncu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi | Video 27.08.2025 | 08:54
Almanya Başbakanı Merz: Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz | Video 04:23
Almanya Başbakanı Merz: "Filistin’i tanıma girişimini desteklemeyeceğiz" | Video 26.08.2025 | 14:45
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 03:57
Vietnam’ı vuran Kajiki Tayfunu’nda 3 kişi hayatını kaybetti | Video 26.08.2025 | 11:11
ABD Başkanı Trump: Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor | Video 02:31
ABD Başkanı Trump: "Gazze’deki savaşın bitmesi gerekiyor" | Video 26.08.2025 | 09:01
Trump’ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray’dan açıklama | Video 00:22
Trump'ın elindeki morluk hakkında Beyaz Saray'dan açıklama | Video 26.08.2025 | 09:00
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 00:52
İsrail, Gazze’de hastaneyi vurdu: 15 ölü | Video 25.08.2025 | 12:21
İsrail Gazze’de hastane vurdu: 15 ölü! 05:46
İsrail Gazze'de hastane vurdu: 15 ölü! 25.08.2025 | 11:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 00:59
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden Irak’ta DEAŞ ve el-Kaide endişesi | Video 24.08.2025 | 08:47
Çin’de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 01:12
Çin'de yapımı devam eden köprü çöktü: 12 ölü, 4 kayıp | Video 23.08.2025 | 14:02
Kolombiya’da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 01:32
Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video 22.08.2025 | 12:00
İran’dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 02:28
İran'dan 12 günlük savaş sonrası ilk askeri tatbikat | Video 21.08.2025 | 14:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY