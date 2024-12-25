Video Ekonomi Bakan Şimşek'ten Para Sohbetleri'nde net enflasyon mesajı: "En büyük önceliğimiz dezenflasyon" | Video
Bakan Şimşek'ten Para Sohbetleri'nde net enflasyon mesajı:

Bakan Şimşek'ten Para Sohbetleri'nde net enflasyon mesajı: "En büyük önceliğimiz dezenflasyon" | Video

25.12.2024 | 10:33

Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde yapılan Para Sohbetleri, bu yıl 12. kez düzenlenen 4. Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında gerçekleşti. Zirvenin açılış konuşması A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapıldı. Ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, OVP'de kat ettikleri mesafeye dikkat çekerek, "Bu program sayesinde Türkiye'de kırılganlıkları azalttık, makro finansal istikrarı tesis ettik. Daha gideceğimiz yol var ama bu önemliydi. Yani ödemeler dengesi risklerini, enflasyonun kontrolden çıkma risklerini, bunların hepsini daha yönetilebilir bir noktada tuttuk." dedi. Bütçe disiplinini 2025 itibariyle tesis edeceklerini belirten Şimşek, dezenflasyon sürecine ilişkin A Para'ya özel açıklamalarda bulundu.

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