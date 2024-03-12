RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla Sabah TV'ye konuştu | Video
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen '6. Enerji ve İklim Forumu'na katılan RHG Enertürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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