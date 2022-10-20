SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Üst üste 3. faiz indirimi | Video

Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberleri...Ekim ayı TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. TCMB piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini 150 baz puan indirdi. Bu faiz kararı yılın üçüncü faiz indirimi olarak dikkat çekti. Öte yandan faiz karar metninde bir sonraki toplantı için sürpriz bir faiz mesajı yer aldı. İşte detaylar...