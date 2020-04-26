30 TL'lik taklit saatleri 1000 TL'ye böyle sattılar | Video

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İstanbul'da bir dolandırıcı, yolunu kestiği kişilere "Acil paraya ihtiyacım var. Bu saat altın ve fiyatı altı bin dolar... Ben sana bin liraya satarım" dedi. O sırada devreye giren ikinci dolandırıcı "Bu saat çok değerli... Bana sat" dedi. Tuzağa düşen ve altın rengine boyalı imitasyon saatleri biner liraya satın alan mağdurlar, saatlerin sahte olduğunu anlayınca şikayetçi oldu. Aynı yöntemle 14 kişiyi dolandıran iki dolandırıcıdan biri yakalandı. Dolandırıcıların olaylarında; tezgahlarda 30 liraya satılan imitasyon saatleri kullandıkları iddia edildi.