8 ayrı suç örgütüne jandarmadan operasyon: 63 şüpheli yakalandı, 48’i tutuklandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ayrı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 63 şüphelinin yakalandığını ve 48’inin tutuklandığını açıkladı.
Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama, göçmen kaçakçılığı, nitelikli yağma, nitelikli dolandırıcılık, silahlı tehdit, hükümlü, tutuklu veya gözaltına alınanın kaçmasına imkan sağlamaya teşebbüs, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, rüşvet, mala zarar verme, suç üstlenme suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.
Ayrıca operasyonlar sonucu; 9 adet ruhsatsız tabanca, 392 kilogram toz esrar, uyuşturucu madde ve kullanma aparatları, 28 milyon TL değerinde 5 adet çek/senet ile çok sayıda cep telefonu, bellek, doküman ve kesici/delici alet ele geçirildi.
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