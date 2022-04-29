AK Parti'den Dezenformasyon yasası açıklaması "İnternette bir dönüm noktası olacak" | Video

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal (Dezenformasyon Düzenlemesi): Avrupa Birliği’nin, 23 Nisan 2022’de kabul ettiği Dijital Hizmet Yasası’nı olduğu gibi kendi hazırladığımız Dijital Yasa Teklifi yasamıza aktaracağız. Avrupa Dijital Hizmetler Yasası internette bir dönüm noktası. Bu yasanın içeriğine baktığımızda; gerçek hayatta yasa dışı olanın, internet ortamında da yasa dışı olması gerektiği ilkesi esas alınıyor.