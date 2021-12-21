Video Haber Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video
Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video

Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video

21.12.2021 | 14:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video 01:38
Altın fiyatları düştü! Vatandaşlar kuyumculara akın etti | Video 21.12.2021 | 14:19
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı’yı hareketlendirdi | video 03:09
Döviz kurundaki düşüş Kapalıçarşı'yı hareketlendirdi | video 21.12.2021 | 13:41
Mehmet Barlas | Neler yaşamadık ki? 01:49
Mehmet Barlas | Neler yaşamadık ki? 21.12.2021 | 12:35
Halk TV’de Şirin Payzın’ın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz’ın ’Dolar TL’ açıklaması sosyal medyada olay oldu! 02:21
Halk TV'de Şirin Payzın'ın ve İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın 'Dolar TL' açıklaması sosyal medyada olay oldu! 21.12.2021 | 12:12
Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video 02:11
Son Dakika: Kurda sert düşüş yaşandı! Peki marketlerde etiket fiyatları değişecek mi? | Video 21.12.2021 | 10:59
SON DAKİKA: TOGG’dan heyecanlandıran yeni paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez görüntülendi 00:04
SON DAKİKA: TOGG'dan heyecanlandıran yeni paylaşım! TOGG yeni logosu ile ilk kez görüntülendi 21.12.2021 | 10:17
Doları 18,30 liradan alıp 12.15’e bozduran vatandaş: Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu | Video 01:15
Doları 18,30 liradan alıp 12.15'e bozduran vatandaş: "Zarar etsem de iyi oldu, düşmesi gerekiyordu" | Video 21.12.2021 | 10:23
SON DAKİKA: Dolar ve Euro’da düşüş ne kadar devam edecek? Canlı yayında Dolar ve Gram Altın fiyatı açıklaması 31:41
SON DAKİKA: Dolar ve Euro'da düşüş ne kadar devam edecek? Canlı yayında Dolar ve Gram Altın fiyatı açıklaması 21.12.2021 | 09:56
Kur oyununa 5’li önlem! Tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar? | Video 16:49
Kur oyununa 5'li önlem! Tedbirler piyasaya ne zaman yansımaya başlar? | Video 20.12.2021 | 22:33
Hastanede içinde dehşet anları kamerada... Silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden böyle ateşledi | Video 00:49
Hastanede içinde dehşet anları kamerada... Silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden böyle ateşledi | Video 20.12.2021 | 22:11
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! | Video 53:17
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! | Video 20.12.2021 | 20:43
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video 03:26
Başkan Erdoğan’dan üniversite öğrencilerine kredi ve burs müjdesi | Video 20.12.2021 | 20:41
Başkan Erdoğan açıkladı: Katkı oranını yüzde 5 artırarak yüzde 30’a çıkarıyoruz | Video 00:15
Başkan Erdoğan açıkladı: Katkı oranını yüzde 5 artırarak yüzde 30’a çıkarıyoruz | Video 20.12.2021 | 20:38
Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki: ‘Bu iktidarı nasıl indiririz?’ onun hesabını yapıyorlar | Video 02:37
Başkan Erdoğan’dan TÜSİAD’a tepki: ‘Bu iktidarı nasıl indiririz?’ onun hesabını yapıyorlar | Video 20.12.2021 | 20:31
Başkan Erdoğan’dan memurlara müjde | Video 04:03
Başkan Erdoğan’dan memurlara müjde | Video 20.12.2021 | 20:11
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz | Video 06:37
Son dakika haberleri: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan: Çok sayıda paketi hayata geçiriyoruz | Video 20.12.2021 | 20:08
Son dakika: 20 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:31
Son dakika: 20 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 20.12.2021 | 19:40
NATO’dan yeni yıl koreografisi | Video 00:57
NATO’dan yeni yıl koreografisi | Video 20.12.2021 | 18:48
Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı... Adrese giren polisler Afgan Macunu buldu | Video 00:46
Afganistan uyruklu zehir satıcısı yakalandı... Adrese giren polisler Afgan Macunu buldu | Video 20.12.2021 | 18:33
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Elitaş’tan vergi muafiyeti açıklaması! Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak... | Video 01:54
SON DAKİKA HABERİ: Mustafa Elitaş'tan vergi muafiyeti açıklaması! "Memur dahil tüm çalışanlara uygulanacak..." | Video 20.12.2021 | 18:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı ekonomi paketi sonrasında dolar kurundaki sert düşüşle birlikte altın fiyatları da büyük oranda düştü. Fiyatların düşmesi sebebiyle dolar ve altın bozdurma talebi arttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sabah saatlerinde vatandaşlar kuyumculara akın etti. Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrası yükselişe geçerek üst üste tarihi rekorlar kıran Dolar, TL karşısında dün itibariyle 18,43'e kadar yükselmişti. 2021 yılının son kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası Dolar, 11.60 seviyesine kadar düştü. Dolara paralel olarak altın da düştü, bunu üzerine vatandaşlar sabahleyin kuyumculara akın etti.

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 40 DÜŞTÜ
Piyasalarla ilgili açıklama yapan kuyumcu Mehmet Altıniş dün açıklanan TL mevduatı sonrası fiyatların yüzde 40 gerilediğini belirterek " Dolar şu anda 14.28 seviyesinde sabah iş yerimizi açtığımızda 12 TL seviyelerine kadar gerilemişti, şu anda 14 seviyelerine geri yükseldik ancak bunun sebebi piyasaların istikrara gitmesinden kaynaklı oluyor. Dün Cumhurbaşkanımızın basın açıklamasından sonra fiyatlar yaklaşık yüzde 40 geriledi. Doların gerilemesiyle birlikte altında dolardan etkilenerek sabah 700 TL civarına düştü ancak geri 820 TL civarına yükseldi çünkü piyasada daha yerini bulamadı" dedi.

PİYASADA OLUMLU HAVA MEVCUT
Dolar ve altında büyük düşüş yaşanmasının sebebini açıklayan Altıniş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra piyasa rahatladı. Piyasada olumlu hava mevcut buda dolar ve altını daha da aşağıya çekecek, açıklanan maddeler halk tarafından olumlu bulundu bu yüzden düşüş yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA