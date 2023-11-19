Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı
Bingöl’de geceden bu yana devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı.
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