Video Haber Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı
Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı

Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı

19.11.2023 | 18:07

Bingöl’de geceden bu yana devam eden şiddetli sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Çapakçur Deresi üzerinde bulunan yaya köprüsü geçici olarak kapatıldı.

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