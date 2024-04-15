Video Haber Bağcılar'da silahlı saldırı: Çay içerken bacağından vuruldu
Bağcılar'da silahlı saldırı: Çay içerken bacağından vuruldu

Bağcılar'da silahlı saldırı: Çay içerken bacağından vuruldu

15.04.2024 | 18:24

Bağcılar'da motosikletli kasklı bir şüpheli çay ocağında oturan 1 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan Ahmet F. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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