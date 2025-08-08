Bakan Bayraktar A Haber'de açıkladı: "Suriye'ye gaz sevkiyatı hibe değil ticaret" | Video
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'ye gaz sevkiyatına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Bayrakatar, "Azerbaycan'dan gelen doğal gaz Suriye'ye ihraç ediliyor. Bu bir hibe değil. Bir ticari faaliyet." ifadelerini kullandı.
