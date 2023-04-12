Bakan Karaismailoğlu: “AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu” 12.04.2023 | 10:33 Ankara’da bugün açılacak olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla Ankara’ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün açılacak olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Karaismailoğlu, "Başkentimizin kent içi ulaşımına büyük katkı sağlayacak. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı hizmete açarak Ankara'yla dev bir eseri ve muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Cumartesi günü İstanbul'da açılışını yaptığımız Başakşehir-Kayaşehir metromuzun ardından yarın da Başkentimiz Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'mızı açacak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde daha pek çok dev hizmet ve eseri açarak, ülkemize alternatif yollar, hızlı, konforlu ve ekonomik ulaşım sistemleri kazandırmaya devam edeceğiz. AK Parti hükûmetleri hizmet odaklı siyasi anlayışıyla ülkemizin dört bir yanında eser ve hizmet fırtınası estirerek Ankara'mızın da çehresi güzelleşerek milletimize layık bir başkent hâline geldi" şeklinde konuştu.Bakanlık olarak Ankara'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 330 milyar lira harcadıklarını ifade eden Karaismailoğlu, "Demir yollarında da Ankara'ya çağ atlattık. Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarını hizmete aldık. Çağın ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir YHT gar istasyonu inşa ettik. Ankara-Sivas yüksek hızlı demir yolu hattı yapım çalışmalarında da sona geldik. Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresini 14 saatten 3,5 saat e düşürecek olan Ankara-İzmir hattında da çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bugün cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul süper hızlı tren hattı ile Kızılay-Kadıköy arasını 80 dakikaya düşüreceğiz. Diğer yandan, Ankaralıları yıllardır beklediği metro hatlarına kavuşturduk. Başkentray'la hem Eskişehir yolu hem de İstanbul yolundaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azalttık. Açılışını yapacağımız AKM-Gar-Kızılay Metrosu'yla tüm Ankaralı hemşehrilerimizi doğrudan etkileyecek yeni bir metro hattını daha Ankara'ya kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.AKM-Gar-Kızılay metro hattının günde 600 bin yolcuya hizmet vereceğini bildiren Karaismailoğlu, "Gar İstasyonu, Adliye İstasyonu ve Kızılay İstasyonu olmak üzere 3 istasyondan oluşan bu hattımız, Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız metro ulaşımı sağlaması açısından da çok önemli bir projedir. AKM-Gar-Kızılay metrosunun tamamlanmasıyla, Ankara'ya toplam 44,5 km metro hattı kazandırılmış oldu. Tasarım hızı 80 km olan araçlar vasıtasıyla günde 600 bin yolcuya hizmet verecek. Hattaki ilk istasyon olan Gar İstasyonu'nda vatandaşlarımız, YHT Gar'a ulaşacak, buradan Başkentray ve Ankaray'a aktarma yapabilecekler. İkinci istasyon olan Adliye İstasyonu'nda ise M1 hattına, Başkentray'a aktarma mümkün olacak Son istasyon olan Kızılay İstasyonu'ndan ise Batıkent Metrosu'na, Çayyolu Metrosu'na ve Ankaray Metrosu'na aktarma olacak Ayrıca metro hattımızla birlikte AKM istasyonunda 22 bin metrekare kapalı alana ve 335 araç kapasitesine sahip bir otoparkı da Ankara'nın hizmetine sunuyoruz" dedi.Bakan Karaismailoğlu, açıklamasında metro hattının işletmeye açılmasıyla kara yolu bakım ve işletme kazancından 104 milyon euro, kaza maliyetlerinden 43 milyon euro, zaman tasarrufundan 125 milyon euro, diğer dışsal faydadan 108,4 milyon euro olmak üzere metro hattının ekonomik kazancının toplam 379 milyon euro olacağını söyledi.Bakan Karaismailoğlu, açıklamasının ardından Gar İstasyonu'ndan metro ile Kızılay'a yolculuk etti.