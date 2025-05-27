Video Haber Başkan Erdoğan: "Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız" | Video
Başkan Erdoğan:

Başkan Erdoğan: "Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız" | Video

27.05.2025 | 15:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıldönümü'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamalasında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin karşısına çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar çerçevesinde bu yönde atılan her müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz. Milletin hakını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan: Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız | Video 15:10
Başkan Erdoğan: "Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız" | Video 27.05.2025 | 15:13
Bakan Fidan ve Lavrov’dan önemli açıklamalar | Video 04:18
Bakan Fidan ve Lavrov'dan önemli açıklamalar | Video 27.05.2025 | 14:55
AK Parti’den Adnan Menderes Anıt Mezarı önünde 27 Mayıs açıklaması | Video 07:43
AK Parti'den Adnan Menderes Anıt Mezarı önünde 27 Mayıs açıklaması | Video 27.05.2025 | 13:40
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Her şeyin bir vakti vardır! O vakit hızla yaklaşmaktadır | Video 06:54
MHP Lideri Devlet Bahçeli: "Her şeyin bir vakti vardır! O vakit hızla yaklaşmaktadır" | Video 27.05.2025 | 14:44
OGM ve THY’den ağaçlandırma seferberliği | Video 03:45
OGM ve THY'den ağaçlandırma seferberliği | Video 27.05.2025 | 12:36
MHP ve DEM Parti’nin TBMM’deki görüşmesi sona erdi | Video 00:42
MHP ve DEM Parti'nin TBMM'deki görüşmesi sona erdi | Video 27.05.2025 | 12:36
SON DAKİKA! Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video 02:10
SON DAKİKA! Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! Ahmed Faruk Karslı gözaltına alındı | Video 27.05.2025 | 09:09
İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: Yakarım bak ortalığı! | Video 00:56
İBB Başkanvekili Nuri Aslan Çağlayan Adliyesi’nde tehditler yağdırdı: "Yakarım bak ortalığı!" | Video 27.05.2025 | 09:04
Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama | Video 00:30
Bakan Yerlikaya açıkladı: Siber suçlarla mücadele kapsamında 74 tutuklama | Video 27.05.2025 | 08:31
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı | Video 04:19
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 25 şüpheli tutuklandı | Video 27.05.2025 | 08:31
Narin Güran cinayetinde cezaları onandı 02:07
Narin Güran cinayetinde cezaları onandı 26.05.2025 | 19:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 37:19
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 26.05.2025 | 18:25
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında özel kalem müdürünün ifadesi ortaya çıktı | Video 00:15
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında özel kalem müdürünün ifadesi ortaya çıktı | Video 26.05.2025 | 16:19
Başkan Erdoğan: Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız | Video 20:24
Başkan Erdoğan: "Görevi kötüye kullananın gözünün yaşına bakmayız" | Video 26.05.2025 | 15:25
Başkan Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor | Video 28:35
Başkan Erdoğan: "Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor" | Video 25.05.2025 | 15:44
Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video 02:32
Bolu Göynük çevre yolu hizmete açıldı | Video 25.05.2025 | 15:18
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile bir araya geldi 01:04
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 15:16
Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de Şara ile bir araya geldi 05:36
Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de Şara ile bir araya geldi 24.05.2025 | 14:49
Başkan Erdoğan’dan 7. Etnospor Kültür Festivali’ne ziyaret 00:57
Başkan Erdoğan'dan 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ziyaret 24.05.2025 | 14:19
İstanbul’da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı! 01:50
İstanbul'da kan donduran olay! Kızına şiddet uyguladığını öne sürdüğü çocuğun babasını bıçakladı! 24.05.2025 | 13:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY