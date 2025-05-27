Başkan Erdoğan: "Milletin hakkını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıldönümü'nde açıklamalarda bulundu. Açıklamalasında, "Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de kimse hukukun üstünde değildir. Kamu görevi ifa eden herkes milletin karşısına çıkmakla mükelleftir. Bir hukuksuzluk varsa bunu önce yargıya sonra da vatandaşa hesap vermek zorundadır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar çerçevesinde bu yönde atılan her müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz. Milletin hakını yiyenin gözünün yaşına bakmayacağız." dedi.