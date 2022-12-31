Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı. 2023 hedeflerinden asla geri adım atmadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır." dedi.