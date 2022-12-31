Video Haber Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video

Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video

31.12.2022 | 11:06

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 07:31
Başkan Erdoğan’dan yeni yıl mesajı: “2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün miladıdır” | Video 31.12.2022 | 11:06
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 02:32
Türkiye’de 2022 yılında neler yaşandı? - Almanak 2022 | Video 31.12.2022 | 10:11
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 00:26
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza! | Video 30.12.2022 | 22:53
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 01:02
Meksika’da araç hırsızı yakılarak öldürüldü | Video 30.12.2022 | 22:27
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 02:54
Kartal’da minibüs İETT otobüsüne arkadan çarptı: 7 yaralı | Video 30.12.2022 | 21:31
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 01:34
Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi Gökçeada’da | Video 30.12.2022 | 21:31
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km’den hedefi vurdu | Video 01:18
Türkiye Yüzyılı hediyesi! SİPER füzesi 100 km'den hedefi vurdu | Video 30.12.2022 | 21:30
Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 37:41
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü düzenlemesi çağrısı: Anayasal düzenleme ile bu işi bitirelim | Video 30.12.2022 | 20:57
Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda 00:17
Yerli ve milli ‘T70’ helikopteri semalarda 30.12.2022 | 19:41
Son dakika: İzmir’de vinç devrildi! 5 ölü 2 yaralı | Video 04:18
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! 5 ölü 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 18:55
Bornova Kaymakamı Fatih Genel: Vinç yükseltme sırasında koptu | Video 02:37
Bornova Kaymakamı Fatih Genel: Vinç yükseltme sırasında koptu | Video 30.12.2022 | 18:57
SON DAKİKA | Aydın’daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın | Video 01:36
SON DAKİKA | Aydın'daki patlamadan saniyeler önce böyle uyarmış: Kaçak var acil çıkın | Video 30.12.2022 | 18:45
Son dakika: İzmir’de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 02:59
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 30.12.2022 | 18:39
Son dakika: İzmir’de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 00:51
Son dakika: İzmir'de vinç devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 30.12.2022 | 18:35
Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 00:54
Adıyaman’da teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi | Video 30.12.2022 | 18:25
Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:48
Yılbaşı öncesinde sahte alkol operasyonu: 1 gözaltı | Video 30.12.2022 | 18:14
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar’da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz | Video 05:25
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan: Balkanlar'da istikrarın korunmasına özel önem atfediyoruz | Video 30.12.2022 | 17:50
Son Dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 02:49
Son Dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, silahlı saldırıda hayatını kaybetti | Video 30.12.2022 | 16:36
Burhanettin Duran | 2022’nin büyük kırılması ve Türkiye 06:08
Burhanettin Duran | 2022'nin büyük kırılması ve Türkiye 30.12.2022 | 16:19
Melih Altınok | Erdoğan, EYT düğümünü çözdü 04:22
Melih Altınok | Erdoğan, EYT düğümünü çözdü 30.12.2022 | 16:16

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında "Türkiye Yüzyılı" vurgusu yaptı. 2023 hedeflerinden asla geri adım atmadıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Hedefimiz, en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmaktır." dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA