Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması bekleniyor! Külliye'de hazırlıklar tamam | Video
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Bugünkü seçimlerde Başkan Erdoğan, bir geleneği de değiştirdi. Başkan Erdoğan, balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Külliye'de tüm hazırlıklar tamamlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:03
08:40
07:35
00:49
00:29
03:51
Gazeteci yazar Engin Ardıç son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.05.2023 | 18:07
00:38
SEÇİM SONUÇLARI gelmeye başladı! İşte ilk sonuçlar | Video 28.05.2023 | 18:16
04:11
Mahmut Övür | Liderlik 28.05.2023 | 17:23
01:51
Oy verme işlemi sona erdi! YSK Başkanı'ndan ilk açıklama | Video 28.05.2023 | 17:17
04:31
Melih Altınok | Engin Ardıç gibisi zor gelir 28.05.2023 | 17:15
02:28
03:15
Haşmet Babaoğlu | "Osmanlı bozgunu bitti" 28.05.2023 | 16:10
12:34
Erhan Afyoncu | Son hücum 28.05.2023 | 15:52
03:23
Bercan Tutar | 'Batı çağı'nı kapatacak gün 28.05.2023 | 15:46
02:21
Bakan Akar: "Asil milletimizin kararına saygı duyacağız" | Video 28.05.2023 | 15:23
01:45
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:46
01:30
AK Partili İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:40
00:45
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı | Video 28.05.2023 | 14:01
14:41
Başkan Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı | Video 28.05.2023 | 12:22
02:36
Sinan Oğan, Ankara'da oy kullandı | Video 28.05.2023 | 11:52