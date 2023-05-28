Başkan Erdoğan'ın balkon konuşması bekleniyor! Külliye'de hazırlıklar tamam | Video

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı. Bugünkü seçimlerde Başkan Erdoğan, bir geleneği de değiştirdi. Başkan Erdoğan, balkon konuşmasını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapacak. Külliye'de tüm hazırlıklar tamamlandı.