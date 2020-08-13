Beşiktaş'tan efsane başkan Süleyman Seba için ölümünün 6. yılında videolu mesaj... | Video
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Bundan tam 6 yıl önce, 13 Ağustos 2014 tarihinde vefat eden Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölüm yıl dönümünde anılıyor. 1984-2000 yılları arasında Beşiktaş başkanı olarak görev yapan Seba için bugün, mezarı başında tören düzenlenecek. Aynı zamanda kulübün sosyal medya hesabından “Sonsuza dek izindeyiz.” mesajı ile bir video paylaşıldı.