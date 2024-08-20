Bursa'da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video 20.08.2024 | 11:11 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu 18 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Örgüt liderinin Mudanya Göynüklü'deki havuzlu malikanesi ise dikkat çekti. Operasyon anları da kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya dört gün önce kuyu 18 operasyonunda 2 ilde yapılan operasyonda elebaşılığını Sadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.O operasyonun da ayrıntıları ortaya çıktı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu; il merkezinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, işyerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak şahıslar arasındaki alacak-verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik şüphelilere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 15 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.