Video Haber Bursa'da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video
Bursa'da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video

Bursa'da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video

20.08.2024 | 11:11

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu elebaşılığını Saadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik Kuyu 18 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 7'si tutuklandı. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Örgüt liderinin Mudanya Göynüklü'deki havuzlu malikanesi ise dikkat çekti. Operasyon anları da kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bakan Yerlikaya dört gün önce kuyu 18 operasyonunda 2 ilde yapılan operasyonda elebaşılığını Sadettin Pasha'nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

O operasyonun da ayrıntıları ortaya çıktı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçuna yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7'si cezaevine gönderildi.

6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takip sonucu; il merkezinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, işyerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak şahıslar arasındaki alacak-verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik şüphelilere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 15 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video 01:22
Bursa'da suç örgütü çökertildi! Elebaşının malikanesi dikkat çekti | Video 20.08.2024 | 11:11
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon: PKK’lı Zilan Azak öldürüldü! | Video 00:40
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'lı Zilan Azak öldürüldü! | Video 20.08.2024 | 09:56
İstanbul Fatih’te başıboş köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik’in son görüntüleri 04:07
İstanbul Fatih'te başıboş köpeklerin öldürdüğü Ayhan Özçelik'in son görüntüleri 20.08.2024 | 09:05
Mercek-23 operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi | Video 01:12
"Mercek-23" operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi | Video 20.08.2024 | 08:48
’Mercek-23’ operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi 01:12
'Mercek-23' operasyonlarında 2 bin 269 silah ele geçirildi 20.08.2024 | 08:24
İstanbul’da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti 01:07
İstanbul'da başıboş köpek dehşeti! 1 kişi hayatını kaybetti 19.08.2024 | 23:35
Son dakika: Tekirdağ’da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi 00:52
Son dakika: Tekirdağ'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi 19.08.2024 | 20:33
Amasya’da otomobil TIR’a ok gibi saplandı: 1 ölü 00:14
Amasya’da otomobil TIR'a ok gibi saplandı: 1 ölü 19.08.2024 | 19:39
Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu 00:51
Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu 19.08.2024 | 12:15
’Çember-21’ operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı 01:24
'Çember-21' operasyonlarında aranan 4 bin 491 kişi yakalandı 19.08.2024 | 08:59
Berlin’de Gazze’ye destek gösterisi! Alman polisinden insalık dışı müdahale 00:07
Berlin'de Gazze'ye destek gösterisi! Alman polisinden insalık dışı müdahale 18.08.2024 | 21:49
Muğla’da yangın 00:30
Muğla'da yangın 18.08.2024 | 19:38
Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı teröristin vurulma anı kamerada 01:29
Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı teröristin vurulma anı kamerada 18.08.2024 | 14:26
Bakan Yunaklı’dan orman yangınları açıklaması ’5 yangın devam ediyor mücadele sürüyor’ 11:58
Bakan Yunaklı'dan orman yangınları açıklaması '5 yangın devam ediyor mücadele sürüyor' 18.08.2024 | 12:20
Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu 03:26
Bakan Yerlikaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu 18.08.2024 | 08:04
Bakan Işıkhan’dan orman yangınları açıklaması 15 Eylül’e kadar teyakkuzda olmalıyız 02:25
Bakan Işıkhan'dan orman yangınları açıklaması "15 Eylül'e kadar teyakkuzda olmalıyız" 18.08.2024 | 08:05
Salih Tuna | Müttefiklerimizden nasıl korunacağız? 04:43
Salih Tuna | Müttefiklerimizden nasıl korunacağız? 17.08.2024 | 16:37
Bercan Tutar | Felaket tellalı bir Siyonist’in Türkiye hezeyanları 04:23
Bercan Tutar | Felaket tellalı bir Siyonist’in Türkiye hezeyanları 17.08.2024 | 16:35
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: Bardağı taşıran damla 02:54
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: Bardağı taşıran damla 17.08.2024 | 16:33
Okan Müderrisoğlu | Ne gözden ne de güvenlikten IRAK 05:34
Okan Müderrisoğlu | Ne gözden ne de güvenlikten "IRAK" 17.08.2024 | 16:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA