Büyük usta Kemal Sunal'ın hayatı... Çok özledik | Video

Türk sinemasının güldürü ustası filmleriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan usta oyuncu Kemal Sunal, vefatının üzerinden geçen 20 yılda dostları tarafından unutulmadı. Uçak korkusu olduğu bilinen Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 yılında hayata gözlerini yummuştur. Oynadığı sayısız filmleri arasında en çok İnek Şaban karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun ölüm yıldönümü sebebiyle Kemal Sunal kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden öldü? sorularına yoğun bir şekilde yanıt aranıyor.