CHP şehit ailesine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a sahip çıktı: Bu işte ağır bir provokasyon var... | Video
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sonrası şehit ağabeyine, 'Senin bacını...' şeklinde küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sahip çıktı. Şehit ailesini provokasyon yapmak ile itham eden Öztrak tepki çeken ifadeler kullandı, "Bu işte ağır bir provokasyon açık. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. " ifadelerini kullandı.