CHP'li Başkandan küstah sözler "Bu ceberut adamı göndereceğiz, köklerini kazıyacağız" | Video

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, hem Başkan Erdoğan'ı hem de AK Partilileri tehdit etti. Emir'in "Bu ceberut adamı göndereceğiz, bir daha gelmesinler diye kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız." diye konuştuğu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.