Dışişleri Bakanı Fidan: "Suriye'deki karanlık aktör İsrail" | Video
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin es Seleme ile bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısına geçildi. Süveyda'daki olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Fidan; "Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda" dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ise; "Önceki yıllardaki gibi İsrail'in tekrar eden tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur. Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye sokuyor" ifadelerine yer verdi.
