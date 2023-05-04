Gençlerden Ali Babacan'a tepki: "FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız" | Video
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan miting için gittiği Kadıköy'de bir grup genç tarafından protesto edildi. Gençler, Babacan'a “Ergenekon ve Balyoz’u yeniden yapamayacaksınız. FETÖ ve PKK’yı tekrar Meclis’e sokamayacaksınız” diyerek tepki gösterdi.
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