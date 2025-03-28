Video Haber İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarına duygu yüklü film ile dikkat çekti | Video
İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarına duygu yüklü film ile dikkat çekti | Video

İçişleri Bakanlığı'ndan trafik kazalarına duygu yüklü film ile dikkat çekti | Video

28.03.2025 | 09:44

İçişleri Bakanlığı, bayram tatili öncesinde trafik kazalarına duygu dolu bir klip ile dikkat çekti.

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Peki sizce kabul edilebilir sayı kaç olmalı? 2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım. Duygu yüklü filmimizde de anlatıldığı gibi trafikte hedefimiz "Sıfır Can Kaybı". Çünkü yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."
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