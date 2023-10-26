Video Haber Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği anlar kamerada
Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği anlar kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği anlar kamerada

26.10.2023 | 22:24

Karabük'te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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