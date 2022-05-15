Video Haber Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

15.05.2022 | 13:41

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Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.

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