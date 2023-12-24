Sabiha Gökçen'e yeni pist: Bakan Uraloğlu'ndan AHaber'e önemli açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AHaber'e önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Sabiha Gökçen'e yeni pist ve diğer konularla ilgili bilgilendirmede bulundu.
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