SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan 'tam kapanma' genelgesi! Detaylar belli oldu... | Video
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Son dakika haberleri: Milyonların gözünü çevirdiği Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı. Başkan Erdoğan; 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Bu noktada; İçişleri Bakanlığı da tam kapanma sürecinin detaylarına ilişkin genelge yayınladı. Peki tam kapanma konulu genelgede neler var? Hangi işletmeler hizmet verecek? Kısıtlamadan kimler muaf olacak? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin detayları...